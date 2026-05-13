В Шаховской завершили ремонт дороги на улице Новая

Ремонт дорожного полотна завершили 12 мая на улице Новая в поселке Шаховская. Работы выполнили на участке от перекрестка с улицей Первомайская до Всехсвятского храма на улице Южная, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты заменили около 230 метров асфальтобетонного покрытия. Общая площадь обновленного участка составила 1536 квадратных метров.

Ремонт позволит улучшить качество дорожного покрытия, повысить безопасность движения и сделать проезд более комфортным для водителей и пешеходов.

Работы провели в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Она направлена на создание современной и эффективной транспортной инфраструктуры, оптимизацию товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.