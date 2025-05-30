В Шаховской стартовало обновление дорожной инфраструктуры

В Шаховском муниципальном округе начался важный этап обновления дорожной инфраструктуры — на улице Шамонина приступили к ремонту дорожного полотна. Этот объект входит в состав комплексного плана ремонта дорог, который реализуется в текущем году с целью улучшения состояния муниципальных автомобильных дорог и повышения безопасности движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего на 2025 год запланировано восстановление дорожного покрытия на 28 участках дорог общей протяженностью свыше 7,8 км. Такой масштабный подход позволит значительно повысить качество дорожной сети округа, обеспечить комфорт и безопасность для всех участников движения.

«Мы понимаем, что проведение ремонтных работ может вызвать временные неудобства для жителей и автомобилистов. Поэтому обращаемся с просьбой отнестись к этому с пониманием и терпением. Все работы выполняются с учетом минимизации дискомфорта, а конечная цель — создание надежных и удобных дорог, которые будут служить долгие годы», — сказал глава округа Шаховская Замир Агарзаевич.

Ремонт дорожного полотна — важный шаг к развитию округа и улучшению качества жизни его жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.