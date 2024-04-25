сегодня в 18:14

В Шаховской проведут капремонт участка автодороги по улице Базаева-Садовая

В поселке Шаховская рабочие капитально отремонтируют автодорогу по улице Базаева-Садовая длиной около 300 метров, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы будут проведены за счет средств бюджета городского округа Шаховская Московской области.

«Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги р. п. Шаховская, ул. Базаева-Садовая», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги р. п. Шаховская, ул. Базаева-Садовая.

Подрядчику предстоит провести работы по устройству верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, нанесению разметки, установке дорожных знаков, укреплению откосов засевом трав, установке сигнальных столбиков, бортового камня, монтаж металлического барьерного ограждения, перильного (пешеходного) ограждения, опор освещения.

Общая протяженность ремонтируемых автомобильных дорог составляет 0,27 км. Завершить работы планируется в июне 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.