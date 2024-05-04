Трамп при возвращении в Белый дом может пересмотреть принцип финансирования НАТО

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Трамп надавит на участников НАТО для повышения расходов на оборону

Бывший американский лидер Дональд Трамп потребует от участников НАТО повышения расходов на оборону до 3% ВВП в случае возвращения в Белый дом, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Анонимный источник издания, якобы знакомый с планами экс-президента США, сослался на итоги встречи Трампа с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Его мысли склоняются к 3%, особенно после разговора с Дудой, и это не считая денег Украине», — указал собеседник авторов статьи.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 18 участников альянса достигнут уровня трат на оборону в 2% ВВП.