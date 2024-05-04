Трамп при возвращении в Белый дом может пересмотреть принцип финансирования НАТО
Трамп надавит на участников НАТО для повышения расходов на оборону
Бывший американский лидер Дональд Трамп потребует от участников НАТО повышения расходов на оборону до 3% ВВП в случае возвращения в Белый дом, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.
Анонимный источник издания, якобы знакомый с планами экс-президента США, сослался на итоги встречи Трампа с президентом Польши Анджеем Дудой.
«Его мысли склоняются к 3%, особенно после разговора с Дудой, и это не считая денег Украине», — указал собеседник авторов статьи.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 18 участников альянса достигнут уровня трат на оборону в 2% ВВП.