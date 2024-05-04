Алжир запросил закрытое заседание СБ ООН по массовым захоронениям в секторе Газа

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Совбез ООН может провести консультации по массовым захоронениям в секторе Газа

Алжир инициировал закрытое заседание Совета Безопасности ООН по массовым захоронениям в секторе Газа, пишет ТАСС .

«Да, Алжир запросил закрытые консультации на эту тему», — сообщил агентству источник в организации.

Во вторник генсек ООН Антониу Гутерриш призвал допустить независимых следователей к местам массовых захоронений палестинцев.

После вывода армии обороны Израиля из города Хан-Юнис экстренные службы извлекли из могил тела 332 погибших.