Немецкие журналисты рассказали о новом «ужасающем» оружии России

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В Германии рассказали о новом «ужасающем» российском огнемете

Россия готовит к применению на поле боя новую огнеметную систему ТОС-3, пишет RT со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

«ТОС-3, если она вскоре появится на поле боя, может стать самым страшным оружием России в борьбе против Украины», — указано в статье.

Как считают авторы материала, этот усовершенствованный вид оружия предназначен для прорыва укрепрайонов.

ТОС-3 не могут противостоять даже подземные бункеры, сказано в публикации.