Немецкие журналисты рассказали о новом «ужасающем» оружии России
В Германии рассказали о новом «ужасающем» российском огнемете
Россия готовит к применению на поле боя новую огнеметную систему ТОС-3, пишет RT со ссылкой на немецкое издание Die Welt.
«ТОС-3, если она вскоре появится на поле боя, может стать самым страшным оружием России в борьбе против Украины», — указано в статье.
Как считают авторы материала, этот усовершенствованный вид оружия предназначен для прорыва укрепрайонов.
ТОС-3 не могут противостоять даже подземные бункеры, сказано в публикации.