США определили поставщика оружия Украине для борьбы с глушилками GPS

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США выделили деньги поставщику оружия Украине для борьбы с глушилками GPS

США выделили 23,5 миллионов долларов поставщику оружия Украине для борьбы с подавителями сигнала GPS, пишет RT .

«Контракт на $23,5 млн получит Scientific Applications and Research Associates Inc. для приобретения технологии Home-on-jam по поиску глушилок GPS», — сообщается на официальном сайте Пентагона.

Отмечается, что оружие увеличенной дальности планируется интегрировать в существующие комплекты артиллерии.

Ранее глава американского военного ведомства Ллойд Остин заявил о продолжении поставок киевским властям ракет ATACMS.