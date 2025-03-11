В Шаховской появился новый школьный автобус для детей из отдаленных деревень

В Шаховской округ поступил новый школьный автобус, предназначенный для перевозки детей из отдаленных населенных пунктов. Автобус рассчитан на 31 место и будет возить 29 учеников в Муриковскую школу из деревень Волочаново, Паново, Малинки и Рябинки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Автобус был передан в рамках областной программы обновления школьного автопарка. Всего в три округа Подмосковья было направлено 8 новых автобусов марок ПАЗ и «Газель Некст», рассчитанных на перевозку 349 детей.

С начала года муниципалитеты региона получили уже 27 новых школьных автобусов.

Кроме того, недавно новый автобус был направлен в Раменскую школу и уже начал перевозить учеников к месту учебы и обратно.

Транспортное средство, закупленное в рамках федеральной программы, соответствует всем современным требованиям безопасности при организации перевозок школьников.

Автобус оборудован системой «ГЛОНАСС», тахографом, ремнями безопасности и напольным противоскользящим покрытием. Новый автобус позволит обеспечить безопасную и комфортную доставку детей в школу, что особенно важно для учеников, проживающих в отдаленных населенных пунктах.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.