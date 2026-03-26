В Шаховской отремонтировали 35 ям на Железнодорожной улице

Дорожные службы 26 марта провели ямочный ремонт на улице Железнодорожная в Шаховской. В течение дня рабочие планируют устранить 35 дефектов покрытия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники коммунальной службы выполнили ремонт с применением холодного асфальта по всей протяженности улицы Железнодорожная. В работах задействовали трех специалистов.

«В течение дня работникам предстоит залатать 35 ям», — пояснил сотрудник службы Дмитрий Попов.

Ямочный ремонт проводят в несколько этапов. Сначала специалисты разрезают поврежденный участок покрытия, затем удаляют разрушенный асфальт отбойным молотком и очищают основание. После этого в подготовленное отверстие засыпают новый асфальт и уплотняют его виброплитой.

Такие работы в округе выполняют ежедневно. При подготовке особое внимание уделяют качеству материалов и соблюдению технических стандартов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.