В Шаховской дорожники ремонтируют участок дороги протяженностью 500 метров

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Протяженность автомобильных дорог округа Шаховская составляет более 900 км, из них 492 км — дороги муниципального значения. На протяжении текущего года в городском округе Шаховская отремонтировано 44 дороги. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня рабочие АО «Шаховской ДСК» приступили к ремонту участка региональной дороги «Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка» на пересечении улиц 1-я Советская и Базаева, которая расположена непосредственно в центре поселка Шаховская.

«Данный участок дороги имеет большую проходимость большегрузного транспорта, дорожное полотно быстро приходит в несоответствие, образуются глубокие колеи, что влияет на безопасность дорожного движения», — рассказал представитель дорожно-строительной компании Денис Бассов.

На участке протяженностью более 500 метров уже ведутся ремонтные работы. Первым делом дорожники сняли старое асфальтовое покрытие и готовы приступить к укладке нового. Работы планируется завершить до конца рабочей недели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.