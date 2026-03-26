В Серпухове завершили устройство опор путепровода у Лукина

Капитальные опоры нового путепровода возвели на 95-м км Старосимферопольского шоссе у деревни Лукино в городском округе Серпухов. Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На объекте продолжается капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути. Старое мостовое сооружение демонтировали, после чего специалисты приступили к возведению новых конструкций.

«Специалисты, демонтировав старое мостовое сооружение, уже соорудили капитальные опоры для нового путепровода. Сейчас на объекте работают 38 мостовиков и восемь единиц спецтехники: идет устройство грунтовой стенки за третьей опорой и укрупненная сборка металлоконструкций главных балок на стапеле», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На время ремонта движение по путепроводу закрыто. Организованы альтернативные маршруты: северный — через Симферопольское шоссе и трассу А-108, южный — через Московское и Северное шоссе, улицу Пролетарскую, Северный проезд, улицы Ворошилова и Звездную, а также Окское, Борисовское и Данковское шоссе.

Путепровод длиной почти 50 метров соединяет деревни Лукино, Васильевское и Сьяново-1 и обеспечивает выезд на Симферопольское и Старое Симферопольское шоссе в сторону Серпухова. В ходе капремонта полностью заменят пролеты, опоры и сопряжения, укрепят откосы, обновят покрытие проезжей части, тротуаров и лестничных сходов, реконструируют дождевую канализацию и установят барьерные ограждения. Рабочее движение планируют открыть в сентябре 2026 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.