В Серпухове ведется большой объем работ по улучшению дорожной сети

В летний период в Серпухове ведется большой объем работ по улучшению дорожной сети и ремонту пешеходных коммуникаций. Регулярно проводится мониторинг состояния дорог и тротуаров, выявляем проблемные участки. Работы проводятся по обращениям жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе с сотрудниками Администрации ВРИП главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко проверил ход работ по программе Губернатора Андрея Воробьева «Народные тропы Подмосковья» на ул. Юбилейная — ул. А. Орлова в мкр. Ив. Дворики.

Протяженность участка — 240 метров. Все работы на объекте идут согласно графику. На участке работает 6 специалистов и одна единица строительной техники.

Установка бордюров выполнена на 90%. Далее последует засыпка песка, щебня и финишная работа — укладка асфальта. За выполнением работ осуществляется ежедневный контроль.

До конца месяца реконструкция на объекте будет завершена.

Ремонт ведется на ул. Подольская и ул. Новокольцевая в мкр. Весенняя — там проводится ремонт дороги и тротуара. Сейчас выполняется устройство бортового камня. Далее последует отсыпка песка и гравия, затем — укладка асфальта.

Протяженность ремонтируемого участка дороги — 770 м, тротуара — 740 м.

Работы планируется завершить к 30 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.