В Серпухове улучшили транспортную доступность

В поселке Большевик в этом году обновили дорожную инфраструктуру. Завершили ремонт дороги на ул. Спортивной, протяженностью 700 метров. Еще один участок на улице Клубной, протяженностью 692 метра, в процессе преображения, сообщает пресс-служба администрации горокруга Серпухов.

Внимание уделено не только водителям, но и пешеходам. На улице Чехова, в районе д. 18, сделали новый тротуар длиной 50 метров. На этом участке большая проходимость в связи с расположением социальных объектов. Теперь жителям станет гораздо удобнее и комфортнее. В деревне Лужки идет устройство выравнивающего слоя из отфрезерованной массы.

Всего в этом году в муниципалитете проводится:

ремонт 74 автомобильных дорог общей протяженностью 33 км;

ремонт 2 тротуаров общей протяженностью 0,3 км;

строительство 6 тротуаров общей протяженностью 3,5 км;

строительство 7 парковок;

строительство 4 ливневых канализаций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.