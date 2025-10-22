В Серпухове стартовал ремонт дорожной инфраструктуры
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Серпухов
В настоящее время в Серпухове активно ведутся работы по обновлению дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Специалисты проводят комплексный ремонт в нескольких ключевых точках округа:
- Деревня Рудаково — обновление дорожного покрытия для комфортного передвижения местных жителей;
- Деревня Нижние Велеми — ремонтные работы на дорожной сети населенного пункта;
- Улица Семейная — модернизация дорожного полотна в городской черте;
- Поселок Оболенск — строительство нового тротуара для безопасного передвижения пешеходов.
Данные мероприятия направлены на улучшение качества дорожной инфраструктуры и создание комфортных условий для передвижения жителей городского округа.
Важно отметить, что обновление дорожной сети является частью комплекса по развитию городской инфраструктуры и повышению уровня комфорта проживания в городском округе Серпухов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.
По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.