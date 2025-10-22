В Серпухове стартовал ремонт дорожной инфраструктуры

сегодня в 18:45

В настоящее время в Серпухове активно ведутся работы по обновлению дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты проводят комплексный ремонт в нескольких ключевых точках округа:

Деревня Рудаково — обновление дорожного покрытия для комфортного передвижения местных жителей;

Деревня Нижние Велеми — ремонтные работы на дорожной сети населенного пункта;

Улица Семейная — модернизация дорожного полотна в городской черте;

Поселок Оболенск — строительство нового тротуара для безопасного передвижения пешеходов.

Данные мероприятия направлены на улучшение качества дорожной инфраструктуры и создание комфортных условий для передвижения жителей городского округа.

Важно отметить, что обновление дорожной сети является частью комплекса по развитию городской инфраструктуры и повышению уровня комфорта проживания в городском округе Серпухов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.