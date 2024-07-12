В Серпухове провели работы в рамках летнего содержания на дорогах

В Серпухове специалисты «Мосавтодора» продолжают работы в рамках летнего содержания региональных дорог. Дорожные службы очистили дорожное полотно от грязи и мусора в деревне Лукьяново, произвели уборку тротуара на Бутурлинском шоссе, а также восстановили решетку ливневой канализации на улице Пролетарской. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для обеспечения безопасности дорожного движения привели в нормативное состояние дорожные знаки на улице Ворошилова, на дорогах в деревнях Дашковка и Лукьяново, на улице Грузовой в Пущине. А для комфорта пассажиров общественного транспорта восстановили бордюрный камень на остановке «Гаражи» в Протвино.

В ведомстве напомнили, что в рамках летнего содержания дорожные службы в первую очередь ликвидируют мусор и нежелательную растительность, восстанавливают разметку пешеходных переходов, а также моют проезжую часть, ограждения и тротуары. При необходимости ремонтируют знаки, светофоры, линии освещения, остановочные павильоны. Все работы контролируются через автоматизированную систему СКПДИ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.