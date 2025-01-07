В Серпухове провели акцию «Безопасная зима»

В рамках комплексного мероприятия «Зимние каникулы» автоинспекторы Серпухова совместно с волонтерами Подмосковья провели профилактическую акцию с посетителями катка, расположенного в центре города.

Цель данного мероприятия — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. В ходе акции сотрудники полиции и волонтеры проводили беседы с детьми и их родителями, объясняя основные правила поведения в условиях улично — дорожной сети в зимний период. Например, как безопасно перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, почему важно использовать световозвращающие элементы и как правильно перевозить ребенка в транспортном средстве.

Всем участникам акции были вручены тематические памятки, а юным участникам — световозвращающие браслеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.