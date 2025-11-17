В Серпухове прошли соревнования по фигурному катанию
Фото - © Пресс-служба Городского округа Серпухов
На ледовой арене поселка Пограничный состоялись традиционные соревнования по фигурному катанию. Фестиваль «Кристальный лед» на призы Олимпийского чемпиона Максима Маринина объединил на нашем катке порядка 75 юных спортсменов из Московской, Тульской и Калужской областей, а также из Орла и Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Для фигуристов такие соревнования — не только отличная мотивация, но и возможность личного знакомства с именитыми спортсменами. Уже в 5 раз наши фигуристы получили уникальную возможность пообщаться с лучшими фигуристами страны и перенять их мастерство.
В этом зимнем сезоне для жителей Серпухова подготовили новогодний подарок — на центральном ледовом катке в парке «Питомник» выступят чемпионы фигурного катания академии Евгения Плющенко. Они покажут изящные номера и вдохновят граждан на занятия фигурным катанием.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.