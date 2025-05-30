В Серпухове прошла акция «Сохрани себе жизнь»

29 мая на железнодорожной платформе вокзала и ж/д путях в Серпухове прошла рейд-акция «Сохрани себе жизнь», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В акции приняли участие представители администрации г. о. Серпухов, сотрудники ГКУ «АПИ МО», ЛОВД, ЦППК и МГЕР.

Участники профилактического рейда провели разъяснительные беседы с нарушителями правил поведения на железнодорожной платформе и путях.

В ходе мероприятия жителям раздали листовки на тему безопасности, напомнив основные правила поведения вблизи железнодорожных путей и на платформах.

Железная дорога — это источник повышенной опасности. Наиболее распространенные причины травматизма — это хождение по путям, переход в неустановленных местах и ношение одежды и гаджетов, ограничивающих слух и зрение.

Плановые профилактические рейды на ж/д вокзале в Серпухове проходят регулярно. Берегите себя и оставайтесь в безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.