В Серпухове прошла акция «Сохрани себе жизнь»
Фото - © Пресс-служба Городского округа Серпухов
29 мая на железнодорожной платформе вокзала и ж/д путях в Серпухове прошла рейд-акция «Сохрани себе жизнь», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В акции приняли участие представители администрации г. о. Серпухов, сотрудники ГКУ «АПИ МО», ЛОВД, ЦППК и МГЕР.
Участники профилактического рейда провели разъяснительные беседы с нарушителями правил поведения на железнодорожной платформе и путях.
В ходе мероприятия жителям раздали листовки на тему безопасности, напомнив основные правила поведения вблизи железнодорожных путей и на платформах.
Железная дорога — это источник повышенной опасности. Наиболее распространенные причины травматизма — это хождение по путям, переход в неустановленных местах и ношение одежды и гаджетов, ограничивающих слух и зрение.
Плановые профилактические рейды на ж/д вокзале в Серпухове проходят регулярно. Берегите себя и оставайтесь в безопасности.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.
«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.