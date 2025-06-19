В Серпухове продолжается ремонт автомобильных дорог

В настоящее время продолжается ремонт дорожных участков на территории городского округа Серпухов, в работе 28 из 64. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь уложено современное асфальтобетонное покрытие на участке протяженностью — 0,75 км и общей площадью — 10350 кв. м. Особое внимание уделено созданию устойчивого основания, правильному охлаждению и компактации асфальта после укладки. Это позволит в будущем избежать трещин и деформаций.

Дорога имеет высокий трафик и граничит с пешеходной зоной, где в этом году будет проведено благоустройство. Здесь запланирована замена дорожного покрытия, устройство велодорожки и дорожки для выгула собак, изменится центральная часть улицы — на ней проведем ремонт фонтана и прилегающей территории, обустроим парковочное пространство.

Старт работ — III квартал 2025 года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.