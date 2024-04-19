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В Серпухове объявлен конкурс на выполнение работ по ямочному ремонту автодорог

Объявлен конкурс на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог городского округа Серпухов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту.

Источник финансирования работ — бюджет городского округа Серпухов Московской области.

Окончание подачи заявок запланировано 6 мая 2024 года.

«Заказчиком является муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального заказа администрации городского округа Серпухов Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.