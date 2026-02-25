сегодня в 14:05

В Серпухове монтируют балки путепровода у деревни Лукино

Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути продолжается на 95-м км Старосимферопольского шоссе вблизи деревни Лукино в Серпухове. Строители возводят ригели опор и устанавливают главные балки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На объекте работают 25 мостовиков и задействовано пять единиц спецтехники. Специалисты возводят ригели опор и монтируют главные балки на стапель-опору. Эти элементы обеспечивают жесткость и устойчивость конструкции, а также равномерно распределяют нагрузку на опоры.

Ранее подрядчик демонтировал старое сооружение, вынес инженерные коммуникации и устроил свайное основание для строительства нового путепровода. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На время капитального ремонта движение по путепроводу приостановлено. Организованы альтернативные маршруты: северный объезд проходит через Симферопольское шоссе и трассу А-108, южный — через Московское и Северное шоссе, улицу Пролетарскую, Северный проезд, улицы Ворошилова и Звездную, а также Окское, Борисовское и Данковское шоссе.

В ходе капремонта полностью заменят пролеты, опоры и сопряжения, укрепят откосы, устроят новое покрытие проезжей части, тротуаров и лестничных сходов. Также реконструируют дождевую канализацию и установят перильные и барьерные ограждения. Рабочее движение по обновленному путепроводу планируют открыть в сентябре 2026 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.