В Серпухове изменилась схема автомобильного движения

С 27 января преобразовалась схема автомобильного движения по ул. Калужской и ул. Свердлова, на участках от ул. Ворошилова до ул. Советской. На данных участках вводится одностороннее движение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По ул. Калужской одностороннее движение будет осуществляться от ул. Ворошилова в сторону ул. Советской, по ул. Свердлова — от ул. Советской в сторону ул. Ворошилова. На данных участках установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку транспорта по четным и нечетным числам, совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

За 5 лет на участке по улице Калужской произошло 44 дорожно-транспортных происшествий, а на Свердлова за этот же период — 15. Осложняется ситуация еще тем, что у улицы Свердлова узкая дорога, вблизи проезжей части находятся жилые постройки. На улице Калужской находится храм Николы Белого, поэтому в том районе остро стоит вопрос парковочных мест и безопасности прихожан.

Комиссия городского округа Серпухов по обеспечению безопасности дорожного движения и развитию сети автомобильных дорог приняла решение ввести одностороннее движение, чтобы снизить количество ДТП.

Еще одним нововведением с 4 февраля станет изменение режима работы светофора на перекрестке улиц Горького и Советской. За последние 5 лет на этом участке произошло 77 происшествий.

Светофор будет работать в пятифазном режиме, аналогично объекту на перекрестке улиц Ворошилова и Горького:

I фаза — движутся машины по ул. Советской в сторону вокзала;

II фаза — движутся машины по ул. Советской в сторону ул. Джона Рида;

III фаза — движутся машины по ул. Горького со стороны ул. Ворошилова;

IV фаза — движутся машины по ул. Горького со стороны ул. Весенней;

V фаза — движутся пешеходы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.