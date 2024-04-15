В Серпухове дорожники за неделю устранили 800 ям

В городском округе Серпухове за неделю дорожные службы ликвидировали 800 дефектов покрытия. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, более 520 ям устранили на региональной дорожной сети, порядка 280 ям — на муниципальных дорогах.

На региональных дорогах работы провели специалисты Мосавтодора — ямы устранили на улице Генерала Кузнецова в Пущине, улице Екатерины Дашковой в Серпухове, на Серпуховском шоссе в Протвине, а также в деревнях Барыбино, Еськино и Левашово.

В настоящее время ямочный ремонт продолжается во все округах Подмосковья. После перехода на летнее содержание ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Напомним, что инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Работы сейчас выполняются литой и холодной асфальтобетонными смесями, а качество выполнения оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.