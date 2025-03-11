В Серпухове асфальтируют дорогу Калиново-Дракино

Продолжается реконструкция 1,3-километрового участка дороги Калиново-Дракино в округе Серпухов. Открыть движение по реконструированному участку планируется в IV квартале 2025 года, а полностью завершить работы — во II квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В настоящее время строители приступили к устройству земляного полотна в районе подъезда к популярной зоне отдыха — ведется отсыпка песчаного подстилающего слоя и щебеночно-песчаной смеси. Данные работы выполнены на 27%. До конца апреля планируем приступить к укладке асфальта», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ходе работ предусмотрено расширение дорожного полотна с 2 до 4 полос, обустройство парковочного пространства на 905 мест, а также реконструкция участка дороги «Серпухов-Протвино» длиной 600 м.

Реконструкция позволит улучшить транспортную доступность г. Протвино, деревень Иваньково, Калиново, Дракино, а также повысить безопасность дорожного движения и создать более комфортные условия для проезда к зоне отдыха.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.