В Серпухове активно ремонтируют объекты дорожной инфраструктуры
Фото - © МАУ "Серпуховское Информационное Агентство"
В Серпухове проводится большой объем работ по ремонту объектов дорожной инфраструктуры. Работы ведутся на улице Лесной в поселке Большевик. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Специалисты укладывают щебеночно-мастичный асфальтобетон — один из самых качественных видов покрытия. Здесь заменят 650 м дорожного полотна, бордюры, обустроят тротуары и сделают дополнительные парковочные места.
Начата укладка верхнего слоя асфальта. Завершаются работы по обустройству тротуаров.
Около дома № 9а на ул. Молодежной будет увеличено парковочное пространство. Власти округа стремятся к тому, чтобы процесс ремонта проходил максимально быстро и качественно.
Подрядчик планирует завершить все работы до конца этой недели.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.