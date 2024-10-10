В Серпухове активно ремонтируют объекты дорожной инфраструктуры

сегодня в 08:55

В Серпухове проводится большой объем работ по ремонту объектов дорожной инфраструктуры. Работы ведутся на улице Лесной в поселке Большевик. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты укладывают щебеночно-мастичный асфальтобетон — один из самых качественных видов покрытия. Здесь заменят 650 м дорожного полотна, бордюры, обустроят тротуары и сделают дополнительные парковочные места.

Начата укладка верхнего слоя асфальта. Завершаются работы по обустройству тротуаров.

Около дома № 9а на ул. Молодежной будет увеличено парковочное пространство. Власти округа стремятся к тому, чтобы процесс ремонта проходил максимально быстро и качественно.

Подрядчик планирует завершить все работы до конца этой недели.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.