В Сергиевом Посаде завершили ремонт на дороге между деревнями Бор и Садовниково

Ремонт участка длиной 2,7 км в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» позволил улучшить транспортную доступность близлежащих населенных пунктов и обеспечил местным жителям комфортный проезд к их домам, сельскохозяйственному комплексу, нескольким церквям, а также к пляжу на реке Шибахте.

«Сергиево-Посадский округ — это один из лидеров по объемам ремонта в этом сезоне. Всего планируется обновить более 60 км покрытия, 40 км из них — на региональных дорогах по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“. Это обеспечит комфортный проезд к социально значимым местам как в населенных пунктах, так и за их пределами», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По нацпроекту отремонтируют 12 участков региональных дорог. Наибольший объем работ специалисты выполнят на участке от остановки «Веригинская развилка» до подъезда к поселку Лось в Ярославской области. Дорога играет важную роль в транспортном сообщении между Подмосковьем и соседней областью. Также специалисты заменят 5,2 км дорожного полотна вдоль слободки Новоселки и заказника «Комплекс сырых лесов и лесных болот». Больше 9 км обновят на двух участках автомобильной дороги «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец»: от села Иудино до поворота на поселок Богородское и от деревни Федорцово до деревни Морозово.

На муниципальной сети отремонтируют 45 дорог, работы идут на 18 участках рядом с образовательными и медицинскими учреждениями, в том числе на улицах Поварской, Строительной, Октябрьской и Клементьевской, Северном проезде в г. Сергиевом Посаде, а также на улице 1-й Больничной и Полевой в г. Хотьково, ул. Гагарина в г. Пересвет.

Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.