В Сергиевом Посаде введут одностороннее движение из-за Всероссийского молебна

По улице Болотная в Сергиевом Посаде в субботу и воскресенье будет введено одностороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Ограничения вводятся из-за Всероссийского молебна о Победе. Будет приноситься исторический образ Казанской иконы Божией Матери.

Одностороннее движение по улице Болотной введут 19 октября с 12:00 до 21:00 и 20 октября с 05:30 до 20:30. Жителям Сергиево-Посадского городского округа порекомендовали планировать пути объезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.