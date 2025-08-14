В Сергиевом Посаде на пешеходных переходах у школ устанавливают фигурки детей

В Сергиево-Посадском округе на пешеходных переходах у школ устанавливают фигурки, имитирующие младших школьников с рюкзаками, намеревающихся ступить на зебру. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Решение об установке такого рода макетов было принято на заседании Региональной комиссии по безопасности дорожного движения. Необходимость вызвана увеличением роста числа ДТП с участием детей.

Пока фигурки установлены на региональных дорогах — в деревне Мишутино у остановки, в Хотькове на ул. Калинина, в мкр. Птицеград у школы № 8, в Сергиевом Посаде на пр. Красной Армии у школы № 21. До 1 сентября будет установлено еще 30 таких макетов на муниципальных дорогах. По задумке, фигурки должны привлечь внимание водителей и заставить их снизить скорость, быть внимательнее.

Помимо этих мер, в преддверии 1 сентября сотрудники администрации Сергиево-Посадского округа вместе с рабочими предприятий благоустройства и инспекторами ГАИ проводят анализ дорожной ситуации у школ и детских садов. Обновляется разметка, проверяется наличие знаков и, в случае необходимости, производится обрезка деревьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.