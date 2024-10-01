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В Сергиевом Посаде 5 октября ограничат движение на ряде участках

В связи с прохождением Крестного хода в субботу, 5 октября, с 8:30 до 16:30 будет ограничено движение на некоторых улицах округа Сергиев Посад. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В городе Хотьково для движения транспорта будут перекрыты участки:

от Покровского Хотькова Ставропигиального женского монастыря по улице Кооперативная;

улица 1-я Станционная;

улица Восточная.

В городе Сергиев Посад для движения транспорта будут перекрыты участки:

улица Пугачева;

улица Ломоносова;

улица Лермонтова;

от Свято-Духовского Храма по ул. Воробьевская до поворота на ул. Клементьевская;

от поворота на улицу Клементьевская до Успенского Храма;

от Успенского Храма по улице Клементьевская до поворота на Ильинский Храм по улице Пушкарская;

от Ильинского Храма по улице Ильинской до проспекта Красной Армии.

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