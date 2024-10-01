В Сергиевом Посаде 5 октября ограничат движение на ряде участках
Фото - © Администрация Сергиево-Посадский г.о.
В связи с прохождением Крестного хода в субботу, 5 октября, с 8:30 до 16:30 будет ограничено движение на некоторых улицах округа Сергиев Посад. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В городе Хотьково для движения транспорта будут перекрыты участки:
- от Покровского Хотькова Ставропигиального женского монастыря по улице Кооперативная;
- улица 1-я Станционная;
- улица Восточная.
В городе Сергиев Посад для движения транспорта будут перекрыты участки:
- улица Пугачева;
- улица Ломоносова;
- улица Лермонтова;
- от Свято-Духовского Храма по ул. Воробьевская до поворота на ул. Клементьевская;
- от поворота на улицу Клементьевская до Успенского Храма;
- от Успенского Храма по улице Клементьевская до поворота на Ильинский Храм по улице Пушкарская;
- от Ильинского Храма по улице Ильинской до проспекта Красной Армии.
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