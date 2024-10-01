В Сергиевом Посаде 5 октября ограничат движение на ряде участках

Транспорт

Фото - © Администрация Сергиево-Посадский г.о.

В связи с прохождением Крестного хода в субботу, 5 октября, с 8:30 до 16:30 будет ограничено движение на некоторых улицах округа Сергиев Посад. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В городе Хотьково для движения транспорта будут перекрыты участки:

  • от Покровского Хотькова Ставропигиального женского монастыря по улице Кооперативная;
  • улица 1-я Станционная;
  • улица Восточная.

В городе Сергиев Посад для движения транспорта будут перекрыты участки:

  • улица Пугачева;
  • улица Ломоносова;
  • улица Лермонтова;
  • от Свято-Духовского Храма по ул. Воробьевская до поворота на ул. Клементьевская;
  • от поворота на улицу Клементьевская до Успенского Храма;
  • от Успенского Храма по улице Клементьевская до поворота на Ильинский Храм по улице Пушкарская;
  • от Ильинского Храма по улице Ильинской до проспекта Красной Армии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.