В Сергиево-Посадском округе стартовал ремонт дорог

В Сергиево-Посадском округе приступили к реализации программы ремонта дорог. Всего за лето обновят порядка 45 адресов и улиц. На днях новый асфальт положили на улице Клементьевская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Отремонтируем дороги в Сергиевом Посаде, Хотьково, Краснозаводске, Пересвете и сельские дороги, в которых переходный тип покрытия сделан из щебенки. Здесь подошли комплексно», — сказал заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Андрей Досавицкий.

Дороги для ремонта выбираются по нескольким критериям. Во-первых, у каждой дороги общего пользования есть межремонтный срок. Во-вторых, проводится обследование и анализ количества повреждений. Особое внимание уделяется дорогам, на которых есть автобусное движение с наибольшей интенсивностью.

По словам заместителя главы Андрея Досавицкого, все запланированные дороги округа будут отремонтированы в течение лета 2025 года.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.