В Сергиево-Посадском округе проложат дорогу к дому семьи

Подъездную дорогу к участку многодетной семьи построят на улице Воскресенская в Сергиево-Посадском округе. Работы начнутся 26 мая после обращения жителя к первому заместителю председателя совета депутатов Константину Негурице, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Земельные участки для многодетных семей на Зубачевом поле начали предоставлять более 10 лет назад. Большинство дорог здесь уже привели в порядок, однако на ряде улиц до сих пор остаются грунтовые проезды, что затрудняет подъезд к домам.

21 мая владелец одного из участков обратился к первому заместителю председателя совета депутатов Константину Негурице с просьбой решить проблему. Из-за большого оврага и разлива воды проехать к строящемуся дому практически невозможно, поэтому семья не может переехать.

«Овраг большой, вода разливается и к этому дому практически невозможно подъехать. Мы сейчас обо всем договорились: как пойдет дорога, как ему помогут спланировать подъезд к участку. Уже 26 мая сюда должны зайти подрядчики. Будем контролировать ход работ», — сказал Константин Негурица.

Протяженность нового участка дороги составит 270 метров. Землю под строительство многодетным семьям предоставляют по региональной программе. За время ее действия более 1000 семей в округе построили собственные дома и улучшили жилищные условия.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.