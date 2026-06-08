В Сергиево-Посадском округе построят дорогу в Кузьмине в 2027 году

Строительство подъездной дороги к земельным участкам в деревне Кузьмино Сергиево-Посадского округа запланировано на 2027 год. Работы включены в план ремонта муниципальных дорог после обращения жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители деревни Кузьмино обратились в администрацию с жалобой на отсутствие благоустройства и подъездной дороги к выделенным земельным участкам, в том числе предоставленным многодетным семьям.

Администрация Сергиево-Посадского округа сообщила, что строительство дороги внесено в план ремонта муниципальных дорог. Реализация проекта намечена на 2027 год.

В настоящее время сотрудники МБУ «Благоустройство СП» проводят покос травы на территории деревни по утвержденному графику. Также в рамках этих мероприятий планируется обработка борщевика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.