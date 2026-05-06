В Сергиево-Посадском округе отремонтируют улицу Пограничную к 20 июня

Ремонт улицы Пограничной в Сергиевом Посаде планируют завершить к 20 июня. Подрядчик СУ-157 обустраивает тротуар и готовится к установке остановочных павильонов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Сергиевом Посаде продолжается ремонт улицы Пограничной. Сейчас подрядная организация СУ-157 выполняет один из самых трудоемких этапов — устройство тротуара вдоль всей проезжей части от примыкания к Новоугличскому шоссе до проспекта Красной Армии.

После замены бортового камня и укладки асфальта рабочие установят новые павильоны на автобусных остановках. По просьбе родителей воспитанников центра имени А. Мещерякова здесь также появится ограждение.

«Темпы подрядчик держит в соответствии с условиями контракта, то есть нарушений сроков нет. Срок окончания работ по контракту — к 20 июня работы должны быть завершены. Соответственно будет полностью отремонтирована проезжая часть по улице Пограничной от Новоугличского шоссе до проспекта Красной Армии. Также будет полностью отремонтирован тротуар», — сказал заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Илья Кошелев.

Он отметил, что работы идут в рамках программы губернатора Московской области «Дороги Подмосковья». Протяженность ремонтируемого участка составляет около 2 километров. Для удобства водителей на выезде на Новоугличское шоссе полосу перед светофором расширят.

Кроме того, в округе приводят в порядок дороги областного значения. На Московском шоссе в районе путепровода обновляют разметку разделительной полосы.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.