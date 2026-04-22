В Сергиево-Посадском округе отремонтируют Пограничную улицу

Ремонт дорожного покрытия начался на улице Пограничной в Сергиевом Посаде 21 апреля. Работы ведут в рамках программы губернатора Московской области на участке от Новоугличского шоссе до проспекта Красной Армии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация СУ-157 приступила к подготовительным работам. 21 апреля дорожники сняли асфальт на тротуаре возле семейного центра имени Мещерякова. Ход ремонта проверили заместитель главы округа Илья Кошелев, начальник управления дорожного хозяйства Дмитрий Карушин и первый заместитель председателя совета депутатов Константин Негурица.

«В рамках ремонта предусмотрена замена бортового камня, ремонт тротуара, замена ограждений и устройство автобусных павильонов. В настоящий момент подрядчик проводит демонтажные работы», — сообщил Илья Кошелев.

Также на выезде на Новоугличское шоссе планируется локально расширить проезжую часть и обустроить дополнительную полосу для поворота направо. В пешеходной зоне создадут условия для безопасного передвижения людей с ограниченными возможностями. Завершить работы планируют до 20 июня этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.