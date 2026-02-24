сегодня в 16:37

В Сергиево-Посадском округе отремонтируют 32 дороги в 2026 году

В 2026 году в Сергиево-Посадском округе приведут в порядок 32 участка дорог общей протяженностью почти 25,5 километра. На работы направят 832 млн рублей. Впервые применят технологию ресайклинга.

Общая площадь ремонта составит более 164 тысяч квадратных метров. Дорожные работы пройдут в Сергиевом Посаде, Хотькове, Краснозаводске, Пересвете, селе Муханово, деревнях Бобошино, Голыгино и других населенных пунктах округа.

Впервые в муниципалитете применят технологию ресайклинга. Ее используют при ремонте трассы между населенными пунктами Соснино и Горошково.

Также в план включен ремонт моста через реку Рассоловку на дороге, соединяющей Московскую и Владимирскую области. Кроме того, обновят более 4 километров дорог в селе Заболотье и деревне Чарково, где проживают многодетные семьи.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.