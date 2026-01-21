В Сергиево-Посадском округе определили дороги для ремонта в 2026 году

Список дорог, которые капитально и текущим образом отремонтируют в Сергиево-Посадском округе в 2026 году, утвердили в рамках муниципальной программы, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.

В Сергиево-Посадском округе утвердили перечень дорожных объектов, которые планируют капитально и текущим образом отремонтировать в 2026 году. Особое внимание уделят подъездному пути к подворью Покровского Хотьков монастыря в деревне Сосино, дороге от Большого Московского кольца до села Слотино и участку от трассы М-8 «Холмогоры» до СНТ «Заречье» в деревне Голыгино.

В план текущего ремонта вошли десятки адресов во всех крупных населенных пунктах округа. В Сергиевом Посаде работы проведут на 16 объектах, в том числе на улицах Пограничная, Владимирская, Центральная, а также в микрорайонах Ферма и Семхоз.

В Краснозаводске приведут в порядок улицу 50 лет Октября и 23-й проезд, в Хотькове — улицы Седина, Молодогвардейская и 2-я Комсомольская. Ремонт охватит также поселок Реммаш, деревню Чарково и город Пересвет, где обновят дорогу к кладбищу в деревне Самойлово.

Дополнительно программа предусматривает ремонт дорог в сельских поселениях, включая улицу Ленинская в селе Муханово, дороги в селах Заболотье, Горошково и межпоселковую дорогу между деревнями Житниково и Пузино.

Все работы направлены на создание комфортной и безопасной дорожной инфраструктуры для жителей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.