В Сергиево-Посадском округе объявили конкурс на ремонт дороги

В Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья объявили открытый конкурс на капитальный ремонт автомобильной дороги и моста. Работы планируют завершить в 2026 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования в Сергиево-Посадском городском округе Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт участка дороги от Большого Московского кольца до въезда в село Слотино. Также планируется отремонтировать мост протяженностью 82,813 метра.

Работы проведут в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование предусмотрено за счет бюджета Московской области и бюджета Сергиево-Посадского городского округа. Завершить ремонт планируется в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.