В Сергиево-Посадском округе модернизируют сельскую дорогу

Совсем скоро деревня Соснино в Сергиево-Посадском округе получит широкую асфальтовую дорогу, сделанную по современным стандартам — с бордюрами и тротуаром. С депутатским контролем на место приехали депутат Мособлдумы Александр Легков, совместно с заместителем главы Сергиево-Посадского округа Ильей Кошелевым и коллегами из окружного депутатского корпуса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 670 метров. Подготовительные работы выполнены полностью, остался последний этап — укладка асфальта, после чего новая дорога будет готова к приемке.

«Программа также предусматривает строительство дороги в этом участке, финансирование ведется Московским бюджетом. Тот объем работы, который у нас сегодня сделан, позволяет надеяться, что в октябре здесь будет лежать асфальт», — сказал депутат Совета Сергиево-Посадского городского округа Сергей Горячев.

В следующем году в Соснино планируют капитально отремонтировать еще два участка дороги.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.