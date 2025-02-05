В Сергиево-Посадском округе для пациентов новой Елизаветинской больницы выделят паркинг

Жители Сергиево-Посадского городского округа, которые получают медицинскую помощь в новом больничном комплексе в Хотьково, сообщают о дефиците парковочных мест возле учреждения. В администрации об этой проблеме знают, и уже есть готовое решение. О том, как планируется закрепить парковочное пространство за больницей, рассказал заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Андрей Досавицкий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас парковочное пространство организовано напротив больницы — на бывшем разворотным круге автобуса, который примыкает к железной дороге. И часто с раннего утра здесь паркуются жители, которые уезжают на работу в Москву на электричке. В результате пациенты и их родственники паркуются там, где найдётся свободный пятачок. При этом машина часто оказывается под угрозой того, что ее увезёт эвакуатор. На территории самого больничного комплекса парковка запрещена из соображений антитеррористической безопасности. Через некоторое время ситуация станет еще острее — к открытию готовятся диагностический корпус и стационар.

Администрацией принято решение передать эту парковку в обслуживание больницы. Здесь будет установлен шлагбаум, который будет открыт с 8 до 20 часов. Для заезда машин расположенных здесь торговых точек, шлагбаум будет открываться по требованию с пульта охраны больничного комплекса. А для тех, кто хочет оставить машину и пересесть на электричку, будет вдвое расширена перехватывающая парковка на другой стороне железной дороге у здания железнодорожного вокзала.

«При этом мы организуем несколько парковочных мест для инвалидов непосредственно на территории Елизаветинской больницы», — сказал Андрей Досавицкий, заместитель главы Сергиево-Посадского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.