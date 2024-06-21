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В Сергиевом Посаде частично ограничено движение транспорта на объездной дороге

С 21 июня и на неопределенный срок в Сергиево-Посадском городском округе движение автомобилей по маршруту «Сергиев Посад — Санаторий им. Загорского», соединяющий поселок Лоза с деревней Тураково частично ограничено, передает пресс-служба администрации городского округа.

Движение осуществляется по одной полосе.

С целью предотвращения пробок, жителям, садоводам, туристам и паломникам рекомендуется заранее планировать пути объезда и планировать свой маршрут.

В настоящее время выбранная подрядная организация выставила ограждение и дорожные знаки, также проводит обследование дефектов дорожно-транспортного хозяйства для последующего ремонта.

Дополнительно сообщаем, что дорога находится в ведении ГБУ Московской области «Мосавтодор». По имеющейся информации в Администрации Сергиево-Посадского городского округа капитальный ремонт моста запланирован на 2024 год.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.