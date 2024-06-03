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В Серебряных Прудах объявлен конкурс по капремонту автомобильных дорог

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова рассказала, что объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Серебряные Пруды Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Серебряные Пруды Московской области по адресам:

— автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Песочное (уч. 2, уч. 4);

— автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Узуново, мкр. Школьный (участок 9, 13, 14);

— автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Глубокое, мкр. Новый (участок 5);

— автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Якимовка (участок 1, 3);

— автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Курбатово (участок 1).

Планируется несколько этапов выполнения работ, старт с 1.07.2024, а завершение к сентябрю 2024 года.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Серебряные Пруды.

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