В семи округах Подмосковья устранили незаконные граффити и рекламу

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры, расположенных на 9 региональных дорогах в 7 округах — их выявили в ходе обследования, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Богородском округе несанкционированную рекламу ликвидировали на остановочных павильонах на ул. Шоссейной в деревне Старые Псарьки и на ул. Ленина в деревне Ивашево и на знаках на ул. Индустриальной в Ногинске.

Очистили от граффити остановки на ул. Карла Маркса в поселке городского типа Красково г. о. Люберцы и на Новом бульваре в Долгопрудном. Также со знаков убрали рекламу на ул. Гагарина в Жуковском, ул. Октябрьской в Балашихе, а от граффити очистили знаки на проспекте Мира во Фрязине и на ул. Чехова в Лосино-Петровском.

А еще ликвидировали граффити с остановочных павильонов в Люберцах в поселке городского типа Красково на улице Карла Маркса и в Долгопрудном на Новом бульваре.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.