В семи округах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности на дорогах

Специалисты «Мосавтодора» за неделю отремонтировали поврежденные искусственные дорожные неровности на региональных дорогах в семи округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Искусственные неровности успокаивают движение на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — пояснили в ведомстве.

Ремонтные работы провели на городских улицах: в микрорайоне Пахринский в Домодедове, на ул. Девичье Поле в Коломне, ул. Энергетиков в Дедовске, ул. Калинина в Хотькове и на ул. Заводской в Домодедове.

Также искусственные неровности отремонтировали в малых населенных пунктах: на ул. Центральной в селе Орудьево Дмитровского округа и на ул. Школьной в поселке Поварово г. о. Солнечногорск.

Для поддержания безопасности на региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят обследование покрытия и всех элементов, влияющих на безопасность: ограждений, светофоров, линий освещения, знаков, искусственных неровностей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.