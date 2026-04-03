В семи округах Подмосковья отремонтировали автобусные остановки

Специалисты Мосавтодора на этой неделе привели в нормативное состояние семь остановочных павильонов на региональных дорогах в семи округах Подмосковья. Работы провели в городах и малых населенных пунктах для повышения комфорта и безопасности пассажиров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Остановки обновили на улице Пушкина в Луховицах, улице Ленина в Лобне, Ивантеевском шоссе в Ивантеевке и Фабричном шоссе в Старой Купавне. Специалисты восстановили элементы павильонов и привели их в нормативное состояние.

Работы также прошли в малых населенных пунктах. Павильоны отремонтировали на улице Центральной в деревне Московка городского округа Серпухов, на улице Центральной в селе Гжель Раменского муниципального округа и на дороге в деревне Чукаево Орехово-Зуевского городского округа.

В ведомстве подчеркнули, что содержание остановок и других элементов инфраструктуры является частью круглогодичных работ по обслуживанию дорожной сети. В ближайшее время из-за теплой погоды дорожные службы перейдут с зимнего на летнее содержание.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.