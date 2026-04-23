В семи округах Подмосковья обновили 12 остановок за неделю

Специалисты Мосавтодора за неделю отремонтировали поврежденные остановочные павильоны на 12 региональных дорогах в семи округах Подмосковья. Работы провели после обследования объектов для повышения комфорта пассажиров общественного транспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Остановочные павильоны привели в порядок в черте городов и населенных пунктов региона. В Реутове работы выполнили на улице Транспортной, в Балашихе — на Вишняковском шоссе в микрорайоне Николо-Архангельский, в Красногорске — на улице Народного Ополчения. В Подольске отремонтировали конструкции на улицах Профсоюзной, Подольской и Большой Серпуховской.

В городском округе Солнечногорск павильоны обновили на улице Обуховской в окружном центре, а также в деревнях Осипово и Скородумки. В Раменском округе остановки починили на Фабричном проезде в городе и на улице Октябрьской в поселке городского типа Ильинский.

Кроме того, ремонт провели в городском округе Люберцы — на остановке в деревне Торбеево. Работы выполнили оперативно после выявления повреждений в ходе планового обследования региональной дорожной сети.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.