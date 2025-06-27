В селе Протекино решена проблема бездорожья для многодетной семьи

В селе Протекино под Зарайском успешно решили проблему многодетной семьи, столкнувшейся с трудностями проезда к своему дому из-за состояния грунтовой дороги. Весной этого года, во время «выездной администрации», представители власти встретились с жителями, и одна из многодетных семей рассказала о серьёзных затруднениях, возникающих в дождливую погоду, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск.

«Состояние дороги превращало простой проезд в настоящее испытание. Однако благодаря инициативности и вниманию местных властей ситуация была взята на контроль. Специалисты учреждения „Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное хозяйство“ провели работы по укреплению дороги», — отметил глава м. о. Зарайск Виктор Петрущенко

После проведенных работ проезд стал доступным независимо от погодных условий, что значительно улучшило качество жизни семьи и обеспечило безопасный доступ к дому. В администрации м. о. Зарайск подтвердили свою готовность и дальше реагировать на потребности жителей, улучшая инфраструктуру и условия проживания в округе.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.