В Щелкове с 10 марта ограничат транзит грузового транспорта через Краснознаменский и Образцово

С 10 марта на территории городского округа Щелково вводится запрет на транзитный проезд грузового транспорта через поселки Краснознаменский и Образцово. Ограничения коснутся движения в обоих направлениях и направлены на повышение безопасности и снижение транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть населенных пунктов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Согласно принятому решению, транзит грузовых автомобилей будет запрещен на автодорогах «Щелково — Мальцево» и «Щелково — Мальцево — Образцово». Речь идет именно о сквозном проезде без пункта назначения в указанных населенных пунктах. Водителям грузового транспорта необходимо заранее планировать маршруты движения с учетом новых требований и строго соблюдать установленные дорожные знаки и ограничения. В администрации отмечают, что такие меры позволят снизить интенсивность движения крупногабаритного транспорта в жилых зонах, уменьшить уровень шума и повысить безопасность для пешеходов.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков подчеркнул, что изменения вводятся в интересах жителей. «Мы последовательно работаем над повышением безопасности на дорогах округа. Ограничение транзитного движения грузового транспорта через населенные пункты позволит снизить нагрузку на уличную сеть и создать более комфортные условия для жителей», — отметил Андрей Булгаков.

