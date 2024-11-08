В Щелкове пройдет профилактическое мероприятие «Грузовик»

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С 11 по 17 ноября на подведомственной территории 5 батальона ДПС будет проводиться профилактическое мероприятие «Грузовик». Основная цель — предотвращение нарушений ПДД РФ, которые могут привести к авариям с участием грузового транспорта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание будет уделено следующим аспектам: Движение грузовых транспортных средств по левому ряду при свободном правом; Соблюдение установленной скорости движения для грузового транспорта; Техническое состояние транспортных средств, включая соответствие конструкции автомобилей, прицепов и дополнительного оборудования требованиям; Правила остановки и стоянки; Загрязнение проезжей части; Перевозка грузов без тахографа (нарушение режима труда и отдыха).

Также в указанный период пройдут мероприятия «Ребенок-пассажир», направленное на предотвращение нарушений при перевозке детей в автомобиле, и областные акции «Тахограф» и «Пешеходный переход».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.