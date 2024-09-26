В Щелкове продолжается капитальный ремонт моста через реку Дубенку
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В Щелкове продолжается капитальный ремонт моста через реку Дубенку в деревне Маврино. Старый мост полностью демонтирован, на его месте установлен новый, каркасного типа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На объекте дорожной инфраструктуры значительно увеличена водопропускная способность. Это поможет избежать чрезвычайных ситуаций в деревне во время паводков.
Поскольку в объездной дороге больше нет необходимости, ее демонтировали. Основную дорогу засыпали камнем, и теперь водители и пешеходы могут пользоваться привычным проездом.
Как и обещали, на объекте уложили тротуар, а в полуметре от него установят ограждения. Это важно для безопасности всех участников дорожного движения.
К асфальтированию объекта приступят после того, как перенесут опорные столбы. Завершить все работы планируется уже в октябре этого года.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.
«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.