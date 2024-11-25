В Щелкове оптимизировали работу 4 светофорных объектов

На дорогах Московской области продолжается оптимизация движения за счет корректировки режимов работы светофорных объектов. Специалисты регионального центра безопасности дорожного движения внесли изменения в режим работы шести светофоров в Щелкове и Лосино-Петровске. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В г. Щелково на трех светофорах, расположенных на Фряновском шоссе, добавили режим «красный всем». А в р. п. Монино скорректировали режим светофора на пересечении улиц Железнодорожной и Московской, тем самым увеличив интервал движения по главной дороге из Лосино-Петровского в сторону Горьковского шоссе с 74 до 130 секунд.

В Лосино-Петровском округе увеличили интервал движения по главной дороге со стороны города в сторону р. п. Монино с 73 до 130 секунд, скорректировав работу светофора на пересечении Носовихинского и Монинского шоссе. В р. п. Свердловский специалисты увеличили время работы светофора на пересечении Монинского шоссе и дороги в сторону Орловки.

Работы продолжаются. Специалисты ЦБДД Подмосковья мониторят ситуацию и при необходимости вносят корректировки. С начала года уже внесли изменения в работу более 150 светофорных объектов, расположенных на региональных дорогах Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.